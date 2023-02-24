Глава СК РФ ждет доклад по делу о покушение на жизнь сотрудника ОМОНа в центре Петербурга

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад после покушения на жизнь сотрудника ОМОНа, который в настоящее время находится в реанимации. По факту произошедшего проводится проверка.

Подготовить соответствующий доклад было поручено исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Северной столице Олегу Бобкову. Бастрыкин ждет информации о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления статьи "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что утром 24 февраля 50-летний гражданин открыл стрельбу по сотруднику ОМОНа рядом со сходом в метро "Гостиный двор" в Петербурге. Пострадавшего госпитализировали в одно из городских медицинских учреждений.

После этого мужчине оказали медицинскую помощь, провели операцию. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, сейчас он находится в реанимации.

Специалисты выполняют следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.