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В Петербург на лечение привезли получившего удар током пожарного из Иркутска

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© Фото: Пресс-служба МЧС России

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Самолет МЧС доставил в Санкт-Петербург пострадавшего замначальника иркутской пожарно-спасательной части № 2. Мужчину сильно ударило током во время тушения пожара.

Пострадавший прибыл в Северную столицу из Иркутска в тяжелом состоянии для лечения  и реабилитации. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, до этого сотрудник получил удар током от высоковольтного кабеля.

Пожар разгорелся 3 марта на территории административного здания в Иркутске. Тогда заместитель начальника иркутской пожарно-спасательной части получил сильный удар током во время подъема по автолестнице, которая была расположена рядом с высоковольтным кабелем.

Пострадавшего направили самолетом Ан-148 МЧС России в Петербург. На протяжении всего полета за его состоянием следили специалисты ЦЕНТРОСПАСА. Известно, что мужчину доставят во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что под Петербургом в результате пожара на территории приюта для животных погибли 40 кошек и 15 собак. 

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