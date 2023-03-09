В Петербург на лечение привезли получившего удар током пожарного из Иркутска

Самолет МЧС доставил в Санкт-Петербург пострадавшего замначальника иркутской пожарно-спасательной части № 2. Мужчину сильно ударило током во время тушения пожара.

Пострадавший прибыл в Северную столицу из Иркутска в тяжелом состоянии для лечения и реабилитации. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, до этого сотрудник получил удар током от высоковольтного кабеля.

Пожар разгорелся 3 марта на территории административного здания в Иркутске. Тогда заместитель начальника иркутской пожарно-спасательной части получил сильный удар током во время подъема по автолестнице, которая была расположена рядом с высоковольтным кабелем.

Пострадавшего направили самолетом Ан-148 МЧС России в Петербург. На протяжении всего полета за его состоянием следили специалисты ЦЕНТРОСПАСА. Известно, что мужчину доставят во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что под Петербургом в результате пожара на территории приюта для животных погибли 40 кошек и 15 собак.