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В полыхающем приюте для животных под Петербургом погибли 40 кошек и 15 собак

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В результате крупного пожара, разгоревшегося ночью в одном из приютов для животных Ленобласти, погибли 15 собак и 40 кошек. При этом еще 15 четвероногих после трагедии отдали в добрые руки.

Возгорание произошло в домашнем приюте села Мучихино. Хозяйка животных Елена в беседе с телеканалом "360" упомянула, что  меняла проводку перед Новым годом, поэтому не ожидала, что она может загореться. 

По словам женщины, 15 выживших собак уже забрали в приют во Всеволожск, а на счет еще 15 питомцев вопрос сейчас решается. Известно, что многие животные прожили с хозяйкой по 10-12 лет и не хотели прощаться. 

Женщине сообщили о пожаре во время работы. Она сразу же бросилась домой, но 80 километров быстро преодолеть оказалось невозможно. К моменту прибытия в доме владелицы приюта полыхало зарево. Многие животные погибли. 

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