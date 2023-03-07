На проспекте Славы мужчина, пролетевший 7 этажей, сломал ребра, но выжил

Во Фрунзенском районе мужчина чудом выжил, упав с седьмого этажа в лестничный пролет. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы, среди которых множественные переломы ребер.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 6 марта около шести вечера к правоохранителям обратилась свидетельница произошедшего, которая пояснила, что в доме 37 на проспекте мужчина упал в лестничный пролет верхнего этажа. Специалисты оперативно прибыли на место инцидента.

На первом этаже по указанному адресу был обнаружен 43-летний житель Смоленской области, которого экстренно направили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые травмы груди, а также множественные переломы ребер, травмы живота и ног. Мужчину в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Видеонаблюдение на месте отсутствует.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 5 марта на стройке в Петроградском районе рабочий упал со строящегося здания и был госпитализирован в тяжелом состоянии.