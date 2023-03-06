Рабочий был госпитализирован после падения со строящегося здания на Добролюбова

На стройке в Петроградском районе рабочий упал с третьего этажа строящегося здания. В результате пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медки.

Как передает Патрульный Петербурга, инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, на проспекте Добролюбова. С третьего этажа строящегося здания упал 21-летний молодой человек.

Строитель выжил, по получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку по факту случившегося и устанавливают причины и детали инцидента.

Известно, что происшествие случилось на территории строительства судебного квартала.