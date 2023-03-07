Во Фрунзенском районе мужчина с проломленным черепом, вернувшийся с того света, все равно скончался в больнице

Во Фрунзенском районе реанимированный мужчина с проломленным черепом все равно не смог выжить. Пострадавший скончался в больнице ночью 7 марта.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 6 марта к знакомому после драки пришел гражданин с окровавленный головой, которого экстренно госпитализировали в больницу в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Врачи смогли запустить сердце 44-летнего пострадавшего, однако позже он скончался на больничной койке.

Мужчину забрали из квартиры в доме четыре по улице Будапештская. Там же задержали 36-летнего подозреваемого в избиении. По версии следствия, он в ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков, руками нанес пострадавшему удары по голове. Злоумышленника задержали и поместили в СПСЗЛ. Известно, что до этого он был неоднократно осужден за кражу, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинение вреда здоровью и по другим статьям. Мужчина состоит под административным надзором до 14 июля 2025 года.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что сотрудник одного из продуктовых магазинов в Санкт-Петербурге умер после драки с двумя ворами.