В Петербурге за кражу креста и "Евангелие" задержали жителя Ленобласти, получившего за них в ломбарде 500 рублей

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о краже из храма "Преподобного Сергия Радонежского". По версии следствия, мужчина сдал полученное незаконным путем дорогостоящее имущество в ломбард и получил за него всего 500 рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за кражу киотного креста и "Евангелие" из храма на по Константиновском проспекте задержали 39-летнего жителя Ленинградской области. Специалисты установили, что после совершения преступления гражданин направился в ломбард, где заложил украденное за 500 рублей. Напомним, что в общей сложности сумма ущерба на самом деле составила около 400 тысяч рублей.

Выяснилось, что у подозреваемого уже имелись судимости. Его поймали на следующий день после инцидента в съемной комнате гостиницы на проспекте Энгельса Выборгского района города. В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к совершению других противоправных действий.