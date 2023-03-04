Злоумышленник оставил храм на Константиновском без креста и "Евангелие"

Из храма в Петроградском районе Санкт-Петербурга неизвестный вынес крест и "Евангелие". В настоящий момент идет поиск злоумышленника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию вечером 3 марта обратился 26-летний чтец храма "Преподобного Сергия Радонежского". Мужчина пояснил, что около двух часов дня в помещение здания на Константиновском проспекте проник неизвестный, который забрал с собой металлический крест желтого цвета, а также книгу "Евангелие" в красном бархатном переплете с металлическими посеребренными накладками и с места преступления скрылся.

В общей сложности материальный ущерб составил 383 650 рублей. Специалистами были просмотрены камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленнику на вид 30-35 лет, ростом он около 175-180 сантиметров. У него короткие русые волосы, в момент преступления был одет в красную куртку, синие джинсы и черные ботинки с белой подошвой. Также на лице имелись очки.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из храма на Парашютной улице в Петербурге неизвестный вынес мощи 13 святых. Правоохранители приняли меры к розыску злоумышленника.