После нападения на школьника с ракетницей, перцовкой и шокером в Выборгском районе Петербурга возбудили уголовное дело

Следственный комитет взял на контроль жестокое избиение школьника в Выборгском районе Петербурга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

После травмирования двумя неизвестными 17-летнего подростка на Большом Сампсониевском проспекте следственными органами ГСУ СК РФ по Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время расследование продолжается, проводится мероприятия, направленные на выяснение произошедшего, а злоумышленников разыскивают.

Напомним, что инцидент произошел 3 марта в одном из дворов Выборгского районе. По версии следствия, неизвестные избили мальчика и повредили ему глаз, использовав шокер, ракетницу и перцовку. Помощь подростку уже оказывали врачи.