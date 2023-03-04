У многоэтажки в Петроградском районе нашли бездыханное тело восьмиклассницы

В Петроградском районе правоохранители разбираются в смерти подростка, обнаруженного рядом с домом на Большом проспекте Петроградской стороны.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 3 марта около одиннадцати часов вечера в правоохранительные органы поступило сообщение от очевидца, которая утверждала, что у дома по Большом проспекту Петроградской стороны увидела обездвиженную женщину, вероятно, мертвую. На место оперативно прибыли специалисты.

Позже информация подтвердилась. Погибшей оказалась 14-летняя девочка, проживающая недалеко от места происшествия. По версии следствия, восьмиклассница при невыясненных обстоятельствах выпала с окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки.

Известно, что девочка проживает с матерью и отцом. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в феврале рядом с одним из домов в Колпино был обнаружен труп упавшей с седьмого этажа женщины.