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Рядом с одним из домов в Колпино нашли упавшую с седьмого этажа женщину

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© Фото: скриншот Google maps

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В Колпинском районе Санкт-Петербурга специалисты разбираются в смерти 32-летней петербурженки, выпавшей с седьмого этажа одного из домов по Московской улице.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение об обнаружении девушки под окнами многоэтажки на Московской улице в Колпино поступило в полицию около пяти утра девятого февраля. Уточнялось, что бездыханное тело пострадавшей нашли у третьего дома.

Позже специалисты смогли установить, что погибшая упала с переходного балкона седьмого этажа дома, в котором она проживала. Причины произошедшего в настоящее время выясняют специалисты. 

С места преступления были изъяты мобильный телефон погибшей, ключи от квартиры и тапочки. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что девятого февраля в Новом Петергофе, на пешеходной дорожке у Красного пруда, нашли погибшую с обгоревшими частями тела.

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