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В Центральном районе после нападения на рекламное агентство нашли мертвого туриста

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© Фото: скриншот Google maps

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В Центральном районе приезжий напал на сотрудников рекламного агентства, после чего умер. Причины загадочной смерти предстоит установить полиции.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в здании агентства на Харьковской улице, 8. Правоохранителям информация поступила 3 марта около двух часов дня. Сообщалось, что по указанному адресу находится труп 25-летнего гражданина республики Беларусь, который приехал в Россию с туристической целью, а до этого проживал в Москве.

На место происшествия прибыли специалисты, которые опросили 53-летнего менеджера агентства. Мужчина рассказал, что обнаруженный мертвым гражданин до этого сам ворвался в здание организации, после чего пытался поранить сотрудников, проявляя агрессию. Предположительно, он был пьян.

По словам менеджера, мужчину попытались обезвредить, зафиксировали ему ноги скотчем и держали его тело. Цель и причину своего поведения турист не объяснил. Позже в дело пошла кнопка тревожной сигнализации, когда специалисты прибыли на место, мужчина был еще в сознании.

В настоящий момент труп без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 23 февраля в петергофском музее-заповеднике задержали туристку, которая направляла в сторону посетителей пистолет. 

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