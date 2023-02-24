В петергофском музее-заповеднике задержали женщину, целившуюся в посетителей из пистолета

В петергофском музее-заповеднике задержали туристку, направившую в сторону посетителей пистолет. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в период с пяти до шести вечера 23 февраля на территории Петергофа. Вооруженная женщина размахивала пистолетом перед посетителями музея-заповедника, после чего была нажата кнопка тревожной сигнализации.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали 27-летнюю жительницу Саратовской области. У женщины изъяли пистолет, после чего она была госпитализирована в психиатрическую больницу.

О пострадавших на настоящий момент сведений нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что утром в пятницу недалеко от станции метро "Гостиный двор" в Петербурге мужчина подстрелил сотрудника ОМОНа. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.