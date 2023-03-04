Восьмиклассницу с отравлением врачи забрали из своей квартиры на Суздальском проспекте

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на больничную койку попала школьница с отравлением. Девочку госпитализировали под утро из своей квартиры.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, правоохранителям стало известно о произошедшем в квартире дома на Суздальском проспекте около половины седьмого 3 марта. Выяснилось, что в четыре часа утра скорая увезла из своей квартиры 14-летнюю девочку в состоянии средней степени тяжести с отравлением.

Несовершеннолетняя проживает с родителями, братьями и бабушкой. Известно, что по месту жительства у девочки созданы необходимые условия для обучения и отдыха.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга девочку госпитализировали с сильным отравлением после пьяных посиделок с матерью и ее сожителем.