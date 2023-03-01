В Василеостровском районе семиклассница попала к медикам с сотрясением мозга после конфликта с учителем

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга разбираются в травмировании несовершеннолетней после конфликта с учителем. Семиклассница рассказала правоохранителям, что преподаватель ударила ее по голове.

Инцидент произошел 28 февраля после урока в одной из гимназий Василеостровского района. По словам 13-летней пострадавшей, в ходе конфликта учительница ударила ее по голове.

Как пишут СМИ, у несовершеннолетней врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме того, информацию о возможном конфликте подтвердили в пресс-службе Василеостровского района.

Уточняется, что, по словам очевидцев, подросток дерзила педагогу и не давала тетрадь на проверку, затем между ними вспыхнул конфликт. При этом в медкабинет школьница не обращалась. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будут приняты меры реагирования.

Ситуация взята на контроль отделом образования и руководством администрации Василеостровского района. Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки по факту инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в январе этого года учитель информатики одной из петербургских школ получил обвинение в развращении 13-летней девочки.