Учителю информатики одной из петербургских школ предъявили обвинение в развращении 13-летнего подростка

В Санкт-Петербурге за развращение 13-летней девочки задержали мужчину, работающего учителем информатики в одной из школ города.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ По Санкт-Петербургу, по факту развращения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который был задержан специалистами Петродворцового района прямо у своего дома на Ропшинском шоссе.

По версии следствия, в декабре прошлого года учитель, находясь в своей квартире, совершил развратные действия в отношении 13-летнего подростка.

Задержанному мужчине предъявили обвинение. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры меры пресечения, а также проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех деталей и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что ночью 14 января в Александровском парке петербурженка встретилась с насильником. Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день.