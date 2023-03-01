На Стачек неоднократно судимый петербуржец в ходе пьянки вспорол живот знакомому

В Кировском районе застолье двух собутыльников закончилось для одного из них ножевым ранением. Нанесший удар мужчина в прошлом уже был неоднократно судим.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в квартире дома 144 на проспекте Стачек около 18 часов вечера 28 февраля. Тогда 42-летний петербуржец в ходе распития спиртным напитков поссорился с 27-летним знакомым, после чего нанес последнему ножевое ранение в область живота. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с повреждением тощей кишки в состоянии средней тяжести.

Злоумышленника "по горячим следам" задержали по указанному адресу. Оказалось, что оба мужчины проживают неподалеку друг от друга на Ленинском проспекте в Петербурге. В отношении 42-летнего неработающего составили административный протокол, после чего гражданина поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в прошлом задержанный уже был много раз судим за грабеж и по другим статьям, а также отбывал наказание под стражей.

Все детали и обстоятельства произошедшего в квартире на проспекте Стачек устанавливаются специалистами.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Адмиралтейском районе к врачам поступил истекающий кровью гражданин. После этого мужчину со свпоротыми грудью и животом экстренно перенаправили в Мариинскую больницу.