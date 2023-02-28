В Адмиралтейском районе мужчина со вспоротыми грудью и животом после ссоры с женой самостоятельно обратился к врачам

В Адмиралтейском районе к врачам частной клиники поступил истекающий кровью гражданин, которого после экстренно перенаправили в Мариинскую больницу. Сам пострадавший пояснил, что в ходе бытовой ссоры жена схватила нож и нанесла ему повреждения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о пациенте с ножевыми ранениями правоохранителям стало известно около 12 часов 27 февраля. Оказалось, что пострадавший до этого обратился за помощью к специалистам частной клиники самостоятельно.

Позже 39-летнего гражданина, у которого были зафиксированы колото-резаное ранение грудной клетки и две колотых раны брюшной полости, опросили. По его словам, 26 февраля около половины одиннадцатого вечера они с супругой поссорились. После этого 35-летняя женщина нанесла супругу ножом несколько ранений.

В отношении гражданки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранители изъял шесть ножей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что под Петербургом между двумя мужчинами произошла настоящая резня. Выяснилось, что один из участников конфликта ударил другого топором по голове, и в ответ оппонент начал размахивать ножом.