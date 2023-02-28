  • 28 Февраль 2023
USD 01.03.2023 74.8932 -0.5391
USD ММВБ 19:15 74.9855  
EUR 01.03.2023 79.5134 -0.1096
EUR ММВБ 19:15 79.4102  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Адмиралтейском районе мужчина со вспоротыми грудью и животом после ссоры с женой самостоятельно обратился к врачам

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Адмиралтейском районе к врачам частной клиники поступил истекающий кровью гражданин, которого после экстренно перенаправили в Мариинскую больницу. Сам пострадавший пояснил, что в ходе бытовой ссоры жена схватила нож и нанесла ему повреждения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о пациенте с ножевыми ранениями правоохранителям стало известно около 12 часов 27 февраля. Оказалось, что пострадавший до этого обратился за помощью к специалистам частной клиники самостоятельно. 

Позже 39-летнего гражданина, у которого были зафиксированы колото-резаное ранение грудной клетки и две колотых раны брюшной полости, опросили. По его словам, 26 февраля около половины одиннадцатого вечера они с супругой поссорились. После этого 35-летняя женщина нанесла супругу ножом несколько ранений.

В отношении гражданки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранители изъял шесть ножей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что под Петербургом между двумя мужчинами произошла настоящая резня. Выяснилось, что один из участников конфликта ударил другого топором по голове, и в ответ оппонент начал размахивать ножом.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram