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В Невском районе мальчик получил опасное угощение от школьного приятеля и попал в реанимацию

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© Фото: Pxhere

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В Невском районе мальчика забрали из школы с острым отравлением после того, как он попробовал "угощение" от приятеля. Подросток попал в реанимацию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 27 февраля около четырех часов дня. Тогда скорая забрала из школы 15-летнего мальчика, у которого диагностировали острое отравлением веществом психотропного действия. Пациент попал на больничную койку в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что подросток отравился тем, что получил от школьного приятеля. Несовершеннолетний проживает 44-летней матерью, 43-летним отцом и двумя братьями 18 и 17 лет, обучающимися в колледже и школе соответственно.

Семья полная и характеризуется положительно. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что юному петербуржцу понадобилась помощь медиков после того, как он поробовал средство для мытья полов. 

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