На Героев сотрудник кадетского корпуса получил пулю в голову от брата жены

В Красносельском районе повздорили брат 40-летней петербурженки и ее супруг, после чего последний оказался в больнице с пулевым ранением головы. Родственника местной жительницы в настоящее время разыскивают.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около одиннадцати вечера в День защитника отечества, 23 февраля, на проспекте Героев, 25, корпус 1. Конфликт между двумя мужчинами развернулся под окнами дома, где живет пострадавший и его супруга. По словам женщины, она увидела, как брат выстрелили в ее мужа, после чего петербурженка сама вышла на улицу.

Выяснилось, что 44-летний пострадавший занимает пост начальника кухни в центре по обучению кадетов. Мужчину с неогнестрельным ранением подглазничной области, травмированным глазом в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.

Гражданка, наблюдавшая ссору из окна, пояснила, что 36-летний брат руками и ногами избил ее мужа, после чего произвел один выстрел ему в лицо из неустановленного оружия и с места происшествия скрылся. Оказалось, что бытовая ссора возникла после распития спиртного.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина проживающий на проспекте Кузнецова. На него составили ориентировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что у станции метро "Гостиный двор" в Центральном районе Петербурга прохожий подстрелил сотрудника ОМОНа.