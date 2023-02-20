Трехмесячного младенца с расстройством ЖКТ, тяжелыми травмами и пневмонией забрали из общежития на Композиторов

Из общежития Выборгского района Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии забрали трехмесячного ребенка, у которого помимо инфекционных заболеваний были обнаружены травмы головы. Однако, по словам молодых родителей, которым едва исполнилось 18 лет, малышка нигде не падала и не ударялась.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, госпитализировали младенца из комнаты общежития на Композиторов еще 18 февраля с гастроэнтеритом, однако ночью 19 числа ее перевели в другую больницу с пневмонией, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой, пневмотораксом, а также сепсисом.

Как утверждают 18-летние родители, пока ребенок находился в Санкт-Петербурге, он не падал, не ударялся, противоправных действий в отношении него также не совершалось. Откуда взялись гематомы ни мать, ни отец объяснить не смогли.

Известно, что ребенок появился на свет в ноябре прошлого года. Родители нигде официально не трудоустроены, однако на учетах семья не состоит. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из квартиры дома на проспекте Энгельса забрали бездыханное тело пятимесячного ребенка. Причины смерти малыша предстоит установить специалистам.