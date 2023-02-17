Тело пятимесячного младенца, умершего при невыясненных обстоятельствах, забрали из квартиры на Энгельса

В Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах ушел из жизни пятимесячный ребенок. Тело малыша нашли в одной из квартир дома Выборгского района.

Все произошло в квартире на проспекте Энгельса. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, безжизненное тело младенца нашли днем 16 февраля. На место прибыли медики, а позже и правоохранители, которые не обнаружили на трупе никаких следов насильственной смерти.

У погибшего ребенка есть четырехлетний брат, 36-летняя неработающая мать, а также 48-летний отец, который работает стропальщиком в одной из петербургских компаний.

В настоящий момент тело малыша находится в морге, где специалисты выясняют точную причину смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что у жилого многоэтажного дома на улице Замшина нашли тело 58-летней начальницы управления финансового обеспечения по Западному военному округу. На одном из общих балконов специалисты нашли документы и личные вещи погибшей.