У жилой многоэтажки на Замшиной нашли труп начальника управления ЗВО по финансам

В Калининском районе под окнами многоэтажного жилого дома нашли бездыханное тело начальницы управления финансового обеспечения по Западному военному округу. Детали произошедшего в настоящий момент выясняют правоохранители.

Тело 58-летней женщины обнаружили под окнами дома на улице Замшина. Накануне гражданка связывалась со своими супругом. Известно, что мужчина проживает в здании, рядом с которым и нашли тело погибшей. Об этом пишет AllNW.

Уточняется, что петербурженка не так давно жаловалась на проблемы со здоровьем. На одном из общих балконов специалисты обнаружили ее документы и личные вещи.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.