На Штурманской улице 94-летняя блокадница скончалась в ванной из-за прорыва крана с кипятком

Пожилая женщина, принимая ванну, насмерть обожглась водой, хлынувшей из протекшего крана. Медики диагностировали у пенсионерки ожоги третьей степени, несовместимые с жизнью.
Тело 94-летней блокадницы нашли в квартире на Штурманской улице. Мастер, который приехал после жалоб на затопление, зафиксировал неполадки в смесителе. Дверь в квартиру пенсионерки удалось открыть ключами, которые передали соседи.
Как пишет "Петроград", женщина, решившая принять ванну, из-за сильных ожогов выжить не смогла. Тело передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что смертельные ожоги получила и 90-летняя пенсионерка в квартире на проспекте Художников. Тогда у пожилой женщины сильно пострадали спина и плечи. Предполагается, что пострадавшая случайно открыла кипяток вместо холодной воды.