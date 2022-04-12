В квартире на Художников пенсионерка заживо сварилась

В квартире на проспекте Художников смертельные ожоги получила 90-летняя пенсионерка. Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом сообщает Мойка78.

В Выборгском районе Петербурга женщина обварилась кипятком, ее спина и плечи сильно пострадали. Выяснить у пенсионерки при каких обстоятельствах это получилось - не удалось. Старушку доставили в больницу вчера днем, 11 апреля. Однако уточняется, что следы ожогов не были "свежими".

Пациентку в шоковом состоянии направили в реанимацию. У нее диагностировали ожоги второй и третьей степени. Через некоторое время пострадавшая скончалась. По предварительным данным, женщина была в ванной и случайно открыла кипяток, вместо холодной воды. Самостоятельно выбраться оттуда ей удалось не сразу.