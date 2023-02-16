В Калининском районе пенсионер почти четыре года ждал ремонта террасы за миллион рублей, но не дождался и пошел в полицию

В Калининском районе пожилой мужчина очень хотел обновить остекление на террасе и заплатил мастеру более миллиона рублей, однако, спустя четыре года, окна так и не были сделаны, а возврата денег за несделанную работу пенсионер не получил.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию 67-летний петербуржец с улицы Глухарская обратился 15 февраля 2023 года около семи часов вечера. По словам мужчины, 1 мая 2029 года он договорился с мастером об остеклении террасы и передал ему у дома 7 по Кушелевской дороге денежные средства в сумме 1 047 000 рублей. Спустя почти четыре года ремонт в квартире у пенсионера так и не сделали, денежные средства при этом тоже не вернули.

Пострадавший пояснил, что горе-стекольщиком является 48-летний житель Колпино. На связь мужчина не выходил уже очень давно.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что правоохранители Приморского района арестовали мужчину, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пожилой петербурженке. Злоумышленника поймали на улице Ильюшина.