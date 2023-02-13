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Самозванный "Максим" в парадной дома на Колпинском шоссе пристал к девушке и попытался ее задушить

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В Пушкинском районе неработающая молодая девушка обратилась в полицию и заявила о том, что поздно ночью на лестничной клетке к ней приставал малознакомый "Максим", который чуть ее не задушил.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшая 18-летняя жительница Ленобласти позвонила правоохранителям около шести вечера 12 февраля. Девушка объяснила, что в ночь с 11 на 12 февраля она находилась на лестничной клетке 9 этажа в парадной дома 34, корпус 1  по Колпинскому шоссе, где малознакомый по имени "Максим" пытался ее задушить. После этого злоумышленник совершил в отношении пострадавшей действия сексуального характера.

С места преступления изъяли следы пальцев рук и обуви. Также специалисты просмотрели запись с места преступления, после чего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установили личность 18-летнего гражданина Республики Таджикистан, которого зовут вовсе не "Максим".

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в одном из переходов Невского района мужчина открыл огонь по мигранту, чтобы защить от изнасилования свою знакомую. 

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