В переходе Невского района мужчина открыл стрельбу по мигранту, чтобы защитить знакомую от изнасилования

Петербуржец подстрелил мигранта, приставшего к его знакомой в одном из подземных переходов Невского района. Теперь злоумышленника стережет полиция, а рисковый защитник лишился своего оружия и получил обязательство о явке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, стрельбу открыли в переходе, расположенном на пересечении улиц Седова и Ивановской. После этого раненый мигрант отправился в ближайший магазин, сотрудник которого, перепугавшись окровавленного посетителя, позвонил в экстренные службы.

Около двух часов ночи 30-летенго мигранта в удовлетворительном состоянии с простреленными плечом и грудью, а также алкогольной интоксикацией забрали медики. Спустя несколько часов у дома 4 по 2-му Рабфаковскому переулку нашли и стрелявшего 37-летнего петербуржца, который пояснил, что же произошло в переходе с 11 на 12 февраля.

По словам мужчины, он четыре раза выстрелил из травматического пистолета в сторону неизвестного злоумышленника, который пытался изнасиловать его 35-летнюю знакомую. Затем полиция получила заявление и от пострадавшей гражданки.

У петербуржца изъяли Grand Power T10, а рядом с палатой раненого злоумышленника после операции выставили специальный пост. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.

Стрелявшему, в свою очередь, выдали обязательство о явке. Известно, что до этого он уже был судим по статье за мошенничество.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 14 января петербурженке не повезло встретить насильника в Александровском парке. Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день.