В Петербурге мигранта задержали за изнасилование 50-летней женщины в Александровском парке

В субботу, 14 января, петербурженке не повезло встретить на своем пути насильника. Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день.

Иницдент произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Neva.Today рассказала, что в тот злополучный вечер, в период с 22 часов 13 января до трех часов ночи 14 января, 50-летняя женщина возвращалась домой через Александровский парк, но вдруг на ее пути появился неизвестный, который, применив силу, совершил с петербурженкой половой акт против ее воли.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов после произошедшего. Им оказался 24-летней безработный мигрант.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.