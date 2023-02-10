Более ста непослушных рыбаков вышли на лед Финского залива во время шторма вопреки предупреждениям

На лед Финского залива в Санкт-Петербурге 10 февраля вышли 103 местных любителя подледного лова, несмотря на предупреждения спасателей. Всех горе-рыбаков удалось доставить на берег живыми.

В пресс-службе МЧС по городу на Неве рассказали, что вопреки непогоде, которая бушует на территории Петербурга с самого утра, на лед Финского залива отправились рыбачить 103 человека. До этого специалисты предупреждали, что штормовой ветер и метель создают угрозу подъема уровня воды, а также разрушения ледового покрова, из-за чего подобные прогулки становятся смертельно опасными.

Рыбаков выловили с ледового покрытия в ходе мониторинга акватории и прибрежной линии и успешно доставили на берег.

Спасатели предупреждают, что сильный ветер не отступит от города в субботу, поэтому местным жителям и гостям Петербурга необходимо соблюдать повышенную осторожность и не выходит на смертельно опасный лед.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что снежный шторм в пятницу не покинет Санкт-Петербург до ночи.