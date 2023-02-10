В Петербурге снежный шторм задержится в Петербурге до ночи

Штормовой ветер отступит от Северной столицы только в первой половине предстоящей ночи. Специалист отметил, что снега петербуржцам хватит вплоть до самого вечера.

В пятницу, 10 февраля, в Санкт-Петербурге наблюдаются погодные аномалии: порывы ветра в прибрежных районах достигают 20-24 метров в секунду, идет обильный снегопад, на дорогах все еще скользко. В своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что непогода пришла к местным жителям вместе с барической ложбиной с севера от обширного циклона над Баренцевым морем.

Известно, что в центре Петербурга ветер хоть и был сильный, но не настолько, как, например, в Курортном районе и Кронштадте, - здесь порывы достигли 24 метров в секунду.

Штормовой ветер насиг петербуржцев еще утром и продержится на территории города до вечера. По словам синоптика, последний раз порывы со скоростью 15-18 м/с, а в отдельных районах Ленобласти и до 20-22 м/с, наблюдались 19 января.

Тем не менее, горожан успокоили, - ветер стихнет в первой половине предстоящей ночи, а погода вернется в норму.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что для предотвращения наводнения в Петербурге акваторию Невской губы полностью изолировали от Финского залива.