Акваторию Невской губы изолировали от Финского залива, чтобы не допустить наводнения

Днем 10 февраля петербургская дамба была полностью закрыта, чтобы не допустить наводнения в Санкт-Петербурге. Кроме того, было остановлено движение по кронштадтскому фарватеру.

В пресс-службе "Диреции КЗС" сообщили, что в пятницу около 12:25 по московскому времени с целью остановки подъема уровня воды в устье реки Невы полностью закрыли петербурсгкую дамбу.

В настоящее время акватория Невской губы изолирована от Финского залива. Также капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" принял решение остановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В пресс-службе добавили, что, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 февраля на территории Северной столицы действует штормовое предупреждение. Так, в прибрежных районах порывы ветра могут разогнаться до 23 м/с.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что последний раз угроза наводнения в Санкт-Петербурге была зафискирована почти год назад, 18 февраля. Об этом в пятницу рассказал городской синоптик.