В Санкт-Петербурге из-за сильного подъема уровня воды 10 февраля временно закроют дамбу

В Санкт-Петербурге временно закроют дамбу из-за сильного повышения уровня воды в Невской губе и устье реки Невы. Специалист предположил, что отметки дойдут до тех, что наблюдаются при наводнении.

Как рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, последний раз угроза наводнения была почти год назад, 18 февраля. Сейчас ситуация немного другая, но вода 10 февраля в Невской губе и устье реки Невы поднимется до очень высоких значений из-за чего специалисты вынуждены закрыть КЗС.

Специалист заметил, что февраль не является месяцем наводнений, однако за всю историю на территории города фиксировалось 12 таких случаев, половина из которых еще в прошлом веке. Колесов заметил, что всему виной потепление и циклоны.

Пятница пройдет для петербуржцев со снегом, ветром, порывы которого будут достигать 23 и 25 м/с, а также температурой, повысившейся до 0 градусов. Однако к вечеру в городе снова похолодает, и к выходным вернутся зимняя погода.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из-за штормового ветра и метелей петербуржцев просят быть осторожными с самого утра пятницы. Известно, что на погоду в городе повлияет ложбина с атмосферным фронтом, которая сместится с запада на восток.