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Синоптик Леус 10 февраля попросил петербуржцев быть осторожными из-за штормового ветра и метелей

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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В пятницу, десятого февраля, погоду в Санкт-Петербурге испортят штормовой ветер и метели. Горожан призвали к особой осторожности.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что сегодня петербуржцы столкнуться с капризами природы, которые проявятся в виде очень сильных порывов ветра, достигающих в прибрежных районах 25 м/с, и небольших метелей. Об этом специалист рассказал в социальных сетях.

Таким образом на погоду в Петербурге повлияет ложбина с атмосферным фронтом, которая будет смещаться с запада на восток. На протяжении дня небо над городом будут закрывать плотные облака, пройдёт снег, который днем станет мокрым. На дорогах и тротуарах Северной столицы, ко всему прочему, сохранится гололедица.

В течение дня температура воздуха сохранится на отметках в -1 и +1 градус, по области показатели достигнут -3 и +2 градусов. Ветер при этом будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, его порывы по городу увеличатся до 15-20 м/с, а на побережье - 25 м/с.

По словам синоптика, атмосферное давление будет активно падать и в результате составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы, при этом во второй половине дня оно снова начнёт повышаться.

В субботу, 11 февраля, ветер постепенно ослабнет, пройдет небольшой снег, а температура воздуха днем составит от 0 до -2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургские спасатели предупредили горожан об очень сильных порывах ветра, местами достигающих 23 м/с.

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