Спасатели предупредили петербуржцев о штормовом ветре 10 февраля

В Санкт-Петербурге в пятницу ожидается ухудшение погодных условий из-за штормового ветра.

Десятого февраля на территории города порывы ветра могут достичь 20 м/с, а в прибрежных районах и всех 23 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на прогноз специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На протяжении всего дня в городе на Неве будет облачно, атмосферное давление продолжит понижаться, а мокрый снег начнет идти еще с ночи. При этом температура воздуха не поднимется выше +1 градуса тепла в дневные часы, а ночью опустится до -3 градусов мороза.

Автомобилистам и пешеходам необходимо проявлять особую внимательность из-за гололедицы на дорогах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что девятого февраля жизнь петербуржцам также усложняет порывистый ветер. На территории города все еще облачно, местами идет мокрый снег.