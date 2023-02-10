В Петербурге пожилая учительница отдала мошенникам три миллиона рублей

В Кировский районе Санкт-Петербурга уже немолодая учительница, поговорив с сотрудниками банка, решила отправить на указанные ими счета три миллиона рублей. Вот только работники на самом деле оказались мошенниками, а денег гражданка больше не видела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 72-летняя пострадавшая обратилась к правоохранителям около трех ночи 9 февраля. Оказалось, что женщина работает учителем гимназии и проживает в Петербурге на улице Танкиста Хрустицкого. По словам заявительницы, два дня подряд ее беспокоили неизвестные, из-за которых в последствии женщина потеряла крупную сумму.

Первый раз злоумышленники позвонили вечером 7 февраля, и после этого продолжали беспокить пенсионерку и на следующий день. при этом неизвестные звонили с разных номеров и представлялись сотрудниками Центрального банка, после чего утверждали, что со счета петербурженки кто-то пытается снять денежные средства, поэтому их нужно снять и перенаправить на более безопасный счет.

В конце концов женщина выполнила, что от нее требовали, и через несколько банкоматов перевела на указанные неизвестными счета 3 000 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красногвардейском районе пенсионерка лишилась миллиона рублей, поверив лжесотруднику банка. Злоумышленник позвонили женщине в среду, 8 февраля.