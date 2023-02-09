Пенсионерка с Товарищеского восьмого февраля лишилась миллиона рублей, отправив их лжесотруднику безопасности банка

В Красногвардейском районе восьмого февраля пожилой женщине поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником безопасности банка. Из-за него в последствии пенсионерка лишилась миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшая 69-летняя гражданка проживает в Петербурге на Товарищеском проспекте. К правоохранителям она обратилась около пяти часов вечера восьмого февраля.

Женщина рассказала, что утром того же дня ей позвонил подозрительный мужчина, представившийся сотрудником безопасности одного из банков, и сообщил, что со счетом заявителя происходят мошеннические действия. Чтобы спасти денежные средства пенсионерка отправила на "безопасные" счета, предоставленные злоумышленником, 1 000 000 рублей через банкоматы, находящиеся по разным адресам.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе Петербурга накануне пенсионерка перевла злоумышленникам более полумиллиона рублей.