Пожилая петербурженка с Маршала Новикова отправила на "безопасные" счета более полумиллиона рублей

Мошенники выбрали свою новую жертву в Приморском районе Санкт-Петербурга. "Под удар" попала пенсионерка, проживающая на улице Маршала Новикова, которая отдала злоумышленникам более полумиллиона рублей.

К правоохранителям пострадавшая обратилась вечером восьмого февраля. По словам 71-летней женщины, несколько часов назад ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником безопасности банка, и предупредил, что с ее счетом осуществляются мошеннические действия. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

Чтобы спасти деньги звонивший предложил пенсионерки перевести все средства на "безопасные" счета, которые сам ей и продиктовал. Женщина так и поступила, отправив 595 тысяч рублей через банкомат на улице Долгоозерной.

Спустя несколько часов гражданка обратилась в полицию. На основании ее заявления было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что пенсионерка с Приморского района Петербурга лишилась почти миллиона рублей после того, как последовала рекомендации мошенника.