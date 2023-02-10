После очередного избиения на Думской улице в больницу забрали петербуржца с пробитой головой

В Центральном районе Санкт-Петербурга встреча с неизвестным на Думской улице закончилась для молодого человека визитом к врачам. Петербуржец был госпитализирован с пробитой головой в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в ночь с седьмого на восьмое февраля. По словам самого потерпевшего, около часа ночи у дома восемь по улице Думская его избил неизвестный.

Под утро молодго человека забрали медики. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент ведется поиск злоумышленника.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что избитый в ходе драки житель Колпино попал в реанимацию. Инцидент произошел в конце января на территории поселка Металлострой.