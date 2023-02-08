  • 9 Февраль 2023
USD 09.02.2023 71.5763 +0.6839
USD ММВБ 00:05 70.9561  
EUR 09.02.2023 76.8344 +0.9257
EUR ММВБ 00:05 76.0313  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В деле председателя комитета по строительству Ленобласти, задержанного за взятку, появились новые подробности

Автор:


© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Темы дня

Несколько дней назад в Петербурге за получение взятки в 500 тысяч рублей был задержан первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин. Выяснилось, что о его встрече с предпринимателем уже заранее знали правоохранители.

Шалыгина задержали в минувшую субботу у дома семь по проспекту Блюхе­ра. Мужчина попался с поличным, прямо во время получения 500 тысяч руб­лей. Видео задержания госслужащего представила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Лен­области.

Уже пятого февраля Шагылин получил обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Так, ходатайство о заключении злоумышленника под стражу рассмотрел Октябрьский районный суд Петербурга. И тут появились новые подробности.

Как пишет "МК в Ленобласти", чиновник попался после того, как предложил гендиректору одной из коммерческих структур заплатить 500 тысяч руб­лей за заключение договоров с подведомственными комитету учреждениями, после чего получать оплату за их исполнение. В ответ на это предприниматель согласился, но сразу же обратился в полицию и рассказал о криминальном уговоре, поэтому на встречу он отправился уже под наблюдением сотрудников УФСБ и правоохранителей.

Позже стало известно, что начальник задержанного Шалыгина уходит в отставку, но подтверждения этому найти так и не удалось. 

 

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram