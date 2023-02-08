В деле председателя комитета по строительству Ленобласти, задержанного за взятку, появились новые подробности

Несколько дней назад в Петербурге за получение взятки в 500 тысяч рублей был задержан первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин. Выяснилось, что о его встрече с предпринимателем уже заранее знали правоохранители.

Шалыгина задержали в минувшую субботу у дома семь по проспекту Блюхе­ра. Мужчина попался с поличным, прямо во время получения 500 тысяч руб­лей. Видео задержания госслужащего представила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Лен­области.

Уже пятого февраля Шагылин получил обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Так, ходатайство о заключении злоумышленника под стражу рассмотрел Октябрьский районный суд Петербурга. И тут появились новые подробности.

Как пишет "МК в Ленобласти", чиновник попался после того, как предложил гендиректору одной из коммерческих структур заплатить 500 тысяч руб­лей за заключение договоров с подведомственными комитету учреждениями, после чего получать оплату за их исполнение. В ответ на это предприниматель согласился, но сразу же обратился в полицию и рассказал о криминальном уговоре, поэтому на встречу он отправился уже под наблюдением сотрудников УФСБ и правоохранителей.

Позже стало известно, что начальник задержанного Шалыгина уходит в отставку, но подтверждения этому найти так и не удалось.