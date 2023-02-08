Петербургские автошколы проверяют по делам о взятках за получение водительских прав без экзамена

В Санкт-Петербурге прошли масштабные обыски по факту получения взяток за сдачу экзамена на получение водительских прав. Специалисты обнаружили пять автошкол, причастных к преступной схеме.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, теорию и практику вождения в учреждения преподавали фиктивно, при этом обещали, что у всех получится сдать экзамены, но для этого нужно заплатить от 65 до 160 тысяч рублей. В общей сложности такой подход на протяжении нескольких лет применяли пять петербургских автошкол.

Были возбуждены уголовные дела по статье "Посредничество в получении взятки", в рамках которых утром восьмого февраля на территории учреждений провели масштабные обыски. Кроме пяти автошкол схема "коммерческого экстерна" была пресечена в двух областных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

В настоящий момент специалисты задерживают предполагаемых участников схемы, в числе которых есть сотрудники автошкол, МРЭО, а также бывшие и действующие сотрудники ГИБДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге первого заместителя председателя Комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина поймали за получением за получением взятки от руководителя коммерческой строительной компании.