В доме на Бухарестской задержали мужчину, выбросившего из квартиры обожженный труп неизвестной

Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в убийстве неизвестной женщины с ожогами на теле, найденной на лестничной площадке. Было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, обнаруженной гражданке на вид лет 40, но ее личность и другие данные пока установить не удалось. Подозреваемым оказался 52-летний мужчина, о котором рассказала звонившая полиции перепуганная гражданка.

По словам женщины, седьмого февраля около часа дня ее сосед выволок на лестничную клетку женщину без сознания с окровавленными ногами. Все произошло во Фрунзенском районе на улице Бухарестская, 23, корпус один.

Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Личность погибшей устанавливается. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что полиция Калининского района за нападение на отца и сына в районе остановки "Светлановский проспект" задержала неработающего петербуржца. Известно, что преступление произошло утром седьмого февраля, но перед этим злоумышленник успел сменить одежду.