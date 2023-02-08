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В Калининском районе поймали сменявшего наряды преступника, который изрезал ножом отца и сына на остановке

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© Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Правоохранительные органы Калининского района задержали петербуржца, который подозревается в нападении на двух граждан с ножом. Известно, что все произошло утром на остановке "Светлановский проспект", но перед этим мужчина успел сменить свою одежду.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, седьмого февраля около шести утра на автобусной остановке у дома 16 по Тимуровской улице на двух граждан Узбекистана 62 и 27 лет напал неизвестный. В результате пострадавшие, являющиеся отцом и сыном, получили тяжелые ножевые ранения. Одному из них выжить не удалось.

В полицию обратилась свидетельница, которая пояснила, что около половины утра во вторник напротив остановки общественного транспорта "Светлановский проспект" неизвестный ударил ножом двух граждан и скрылся.

В результате 27-летний мужчина скончался, а его отец с ножевым ранением груди был помещен на отделение реанимации в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В тот же день удалось задержать подозреваемого, которым оказался неработающий 30-летний петербуржец. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО, перед преступлением злоумышленник зашел в парадную, где переоделся, а после пришел на остановку, ранил граждан, перебежал на улицу Брянцева, где снова переоделся в парадной, затем вернулся на место преступления, походил по окрестностям и вернулся домой.

Задержанного поместили в медицинское учреждение на токсикологическое отделение с охраной, позже он будет переведен в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что суд Петербурга отправился под стражу задержанного по делу об убийстве жены настоятеля церкви Святой Троицы "Кулич и Пасха". 

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