Работник церковной лавки, задержанный за убийство жены священника, отправился под стражу

Решением петербургского суда задержанный по делу об убийстве жены настоятеля церкви Святой Троицы "Кулич и Пасха" отправился под стражу.

Распоряжение об аресте обвиняемого вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Мужчина свое вину признал и против стражи возражать не стал. Известно, что до этого он не был судим, в настоящее время холост и не имеет несовершеннолетних детей. Также дополняется, что гражданин не состоял ни в каких специализированных учреждениях на учете.

Напомним, что тело 35-летней гражданки нашли третьего февраля в парадной одного из домов по Коломенской улице. По подозрению в преступлении задержали 27-летнего сотрудник церковной лавки. Выяснилось, что мужчина не только работает, но и проживает в храме.