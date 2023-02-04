В Северной столице сотрудника церковной лавки подозревают в убийстве жены священника

Сотрудника церковной лавки одного из петербургских храмов подозревают в убийстве жены священника. В отношении мужчины возбудили уголовное расследование.

Тело 35-летней погибшей с ножевым ранением обнаружили третьего февраля в подъезде одного из домов на Коломенской улице. Мертвая женщина лежала между вторым и третьем этажами. Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался свечник храма, где работал муж погибшей. Об этом сообщает AllNW.

Уточняется, что женщина является женой священника храма Святой Троицы "Кулич и Пасха". За ее убийство задержали 27-летенго работника свечной лавки, который, по версии следствия , мог убить гражданку из-за возможности того, что она займет его должность.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце января петербурженке, зарезавшей в коммуналке собутыльника, огласили приговор. Женщина получила семь лет колонии.