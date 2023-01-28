В гимназии имени принцессы Ольденбургской спасатели тушили огонь, охвативший семь "квадратов"

В гимназии Центрального района Санкт-Петербурга 28 января произошел пожар. Известно, что огонь распространился на площади семь квадратных метров.

Сообщение о возгорании на территории гимназии №157 имени принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской экстренные службы получили в 10:46. Учебное учреждение располагается на улице Лафонская, 1, литер А.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на третьем этаже школы в подсобном помещении 12 квадратных метров огонь охватил площадь 7 "квадратов". Причины возгорания не уточняются.

Пожар удалось ликвидировать за достаточно короткое время, - в 11:11 следов огня уже не было.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

Санкт-Петербург.ру попытался связаться с руководством школы по общедоступному номеру для выяснения обстоятельств произошедшего, однако никакого объяснения не получил. В ответ сотрудник заявил, что является охранником и перенаправил на руководство заведения, после чего сразу же повесил трубку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что вечером 22 января в результате пожаре на Ромашковой улице в Санкт-Петербурге погибла женщина.