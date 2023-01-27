В Калининском районе еще одна пенсионерка потеряла более двух миллионов рублей из-за несуществующего кредита

Еще одна пожилая жительница Калининского района потеряла крупную сумму из-за злоумышленников, представившихся сотрудниками Банка России. Мошенники позвонили пенсионерке в одном из мессенджеров и убедили перевести более двух миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 26 января около четырех часов дня в правоохранительные органы обратилась 76-летняя женщина, проживающая на улице Фаворского. Пострадавшая объяснила, что с 12 по 20 января ей на мобильный телефон в месенджере с разных номеров звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка.

Злоумышленники сообщили, что на имя заявителя оформили кредит, поэтому для сохранения денежных средств их нужно перевести на безопасные счета, которые звонившие сами и продиктовали.

В результате гражданка потеряла 2 137 500 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург. ру писал, что в Выборгском районе за декабрь прошлого года пожилая петербурженка лишилась сразу полутора миллиона рублей из-за мошенников. Правоохранители разыскивают злоумышленника.