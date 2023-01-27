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Лжесотрудник МВД убедил пенсионерку с улицы Есенина отдать полтора миллиона рублей

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© Фото: pxhere

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга пожилая женщина лишилась сразу полутора миллиона рублей из-за мошенников. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшая 80-летняя пенсионерка с улицы Есенина обратилась в полицию 26 января около пяти вечера. Петербурженка пояснила, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон 13 декабря 2022 года. Тогда неизвестный представился  сотрудником МВД и заявил, что со счетами женщины происходят мошеннические действия, поэтому нужно срочно перевести денежные средства. "Безопасные" счета звонивший любезно предоставил сам.

Пенсионерка так и сделала, в результате чего осталась без 1 500 000 рублей. Обратилась к правоохранителям  пострадавшая только сейчас.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Калининском районе Севернйо столицы мужчина в преклонном возрасте стал жертвой телефонных мошенников и лишился 40 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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