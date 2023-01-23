За минувшие выходные двое из четырех провалившихся под лед Финского залива петербуржцев погибли

За выходные в Санкт-Петербурге под лед ушло четыре человека, двоих из которых спасти не удалось. Известно, что одного мужчину до сих пор не нашли.

Дирекция Комплекса защитных сооружений в очередной раз напомнила горожанам об опасности выхода на лед Финского залива в связи с трагедиями, произошедшими в минувшие субботу и воскресенье.

Так, 21 января, двое рыбаков вышли на лед, несмотря на предупреждения. В результате хрупкое из-за оттепели покрытие не выдержало мужчин, и они ушли под лед. Одному из них удалось выбраться самостоятельно, а другого до сих пор не смогли отыскать.

В воскресенье, 22 января, после падения под лед погиб молодой человек. Известно, что они вместе с подругой вышли на прогулку в районе судопропускного сооружения С-1. Девушку в отличие от ее знакомого удалось вытащить из воды вовремя.

В пресс-службе дирекции КЗС напомнили, что из-за затяжного потепления на Финском заливе идет интенсивный процесс разрушения ледового покрытия. Течение воды через водо- и судо- пропускные сооружения КЗС, а также ветровые и волновые нагрузки способствуют разрушению замерзших слоев, а также увеличивают вероятность возникновения трещин и отрыва льдин.

Ранее Санкт-Петербург.р писал, что петербуржцев и гостей города неоднократно предупреждали об опасности выхода на ледовое покрытие Финского залива и Невской губы. Подчеркивалось, что особо опасен лед в районе Кронштадтского корабельного фарватера судопропускного сооружения.