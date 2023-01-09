Жителей Петербурга предупредили об опасности выхода на лед Финского залива

В пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС) петербуржцев предупредили об опасности выхода на ледовое покрытие Финского залива и Невской губы.

Зимой сохраняется интенсивное течение через все водопропускные и судопропускные сооружения КЗС. В близости от них значительно вырастает опасность возникновения трещин в ледовом покрытии и угроза отрыва льдин. В сообщении говорится, что особо опасен лед в районе Кронштадтского корабельного фарватера судопропускного сооружения.

Рыбакам рекомендуется брать с собой шнур длиной 12-15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого в случае провала под лед можно будет выбраться. В случае провала, главное — не паниковать. Не рекомендуется барахтаться и хвататься за кромку льда. Стоит раскинуть руки, дабы не уйти под воду с головой. Чтобы выбраться, нужно постараться лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на время запрета выхода на лед в Петербурге усилили патрулирование акватории.